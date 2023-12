Weihnachtseinkäufe in Düsseldorf Polizei warnt vor Diebstählen aus Autos

„Während viele Besucher in der Innenstadt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, wittern Verbrecher ihre Chance. Sie halten Ausschau nach Wertgegenständen, Geschenken, Handtaschen und Handys in geparkten Autos“, warnt die Polizei in einer Mitteilung. Auch in einigen Parkhäusern kam es zuletzt vermehrt zu Einbrüchen. Die Folgen sind Schäden am Auto, der Verlust von gerade erworbenen Weihnachtsgeschenken oder wichtiger Papiere.