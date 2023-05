Japan-Tag 2023 in Düsseldorf Düsseldorf ist „rappelvoll, aber nicht gefährlich voll“

Auch sonst blieb das Einsatzaufkommen für die Polizei an diesem Tag bis zum Nachmittag im unteren Bereich dessen, was man bei einem solchen Event erwartet: „Verlorengegangene Kinder waren immer schnell wieder da, und die Kostüm-Schwerter sind auch alle in Ordnung“, so der Sprecher. Die Polizei hatte vor dem Wochenende nachdrücklich auf das Waffenverbot in der Altstadt hingewiesen.