Mehr als im Vorjahr Über 600.000 Menschen beim Japan-Tag in Düsseldorf

Zum 20. Japan-Tag sind nach Veranstalterangaben rund 650 000 Menschen nach Düsseldorf an den Rhein gekommen. Das teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Sprecher des Japan-Tags und der Polizei hatten bereits am Samstag von großem Andrang berichtet. Den Höhepunkt und traditionellen Abschluss bildete das japanische Großfeuerwerk am spätem Samstagabend. Dazu versammelten sich Hunderttausende an beiden Rheinufern und auf den Rheinbrücken.