Ein „Betrieb im Königreich Deutschland“ Hessische Verbraucherzentrale klagt gegen Düsseldorfer Reichsbürger

Es ist nicht das erste Mal, dass die hessische Verbraucherzentrale gegen Unternehmer des „Königreichs Deutschland“ prozessiert. Schon vergangenes Jahr klagte die Verbraucherzentrale einen Händler für gesundheitsversprechende Nahrungsergänzungsmittel an, der online die gleichen Passagen im Impressum verwendete. Da weder der Händler noch sein Anwalt bei der Verhandlung erschienen waren, gab das Landgericht Frankfurt der Klage vollumfänglich als Versäumnisurteil recht. Für die hessische Verbraucherzentrale der Anstoß, gegen weitere „Betriebe“ zu klagen – so auch in Düsseldorf. Sollte der Unterlassungsklage statt gegeben werden und der Betreiber der Kampfsportschule dennoch dagegen verstoßen, könnten ihm stufenweise Zwangsgelder von bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise eine Ordnungshaft von sechs Monaten drohen. Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht an der Cecilienallee ist für den 7. Mai angesetzt.