Japan-Tag 2023 in Düsseldorf Warum der Japan-Tag für Düsseldorf so wertvoll ist

Natürlich geht es auch um Wirtschaft – wie auch nicht? Die japanischen Unternehmen, die sich seit den 50er Jahren in immer größerer Zahl in Düsseldorf ansiedeln, sind der Grund dafür, dass die Stadt heute eine der größten japanischen Communities Europas hat. Mitarbeiter japanischer Unternehmen kamen, mit ihnen Familien und Kinder. Und mit der japanischen Gemeinschaft in der Stadt wuchs auch das Infrastruktur-Angebot: japanische Lokale und Supermärkte, Kindergärten, Schulen. Der Japan-Tag würdigt dieses Zusammenwachsen Düsseldorfs und Japans, die guten Beziehungen, das menschlich und eben auch ökonomisch produktive Miteinander.