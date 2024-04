Kultur-Highlight in Düsseldorf Zehn besondere Events bei der Nacht der Museen

Die Nacht der Museen findet am Samstag von 19 bis 2 Uhr statt. Mehr als 50 Museen und Galerien sind in diesem Jahr mit dabei. Am Grabbeplatz wird von 14 bis 1 Uhr ein Info-Point aufgebaut sein, an den sich Besucher bei Fragen wenden können. Welche Veranstaltungen wann und wo genau angeboten werden, kann auf der Internetseite nachgeschaut werden: www.nacht-der-museen.de/duesseldorf.