Wetter in Düsseldorf Sturmwarnung - Weihnachtsmärkte müssen schließen

Regen und Wind statt weißer Weihnacht: Die Ausläufer eines Tiefs bringen nicht nur am Donnerstag viel Regen und Sturm nach Nordrhein-Westfalen - auch über die Weihnachtsfeiertage seien keine Lichtblicke in Sicht, sagte Martin Schönebeck vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. „Es regnet eigentlich jetzt einfach weiter“, so der Meteorologe.