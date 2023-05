Großes Kulturevent in Düsseldorf Wie wird das Wetter am Japan-Tag?

Die Prognose ist eigentlich gut: Verschiedene Wetterdienste geben die Höchsttemperatur am Samstag mit 20, teils auch 22 Grad an. Mittags ist die Regenwahrscheinlichkeit am höchsten, mindestens ein paar Schauer dürfte es nach jetzigem Stand (Freitagmorgen) auf jeden Fall geben. Es ist also ratsam, das Cosplay-Kostüm gegebenenfalls mit einem Regencape oder ähnlichem zu schützen. Nachdem es insgesamt den Tag über eher bewölkt ist, soll es am Abend dann aber sogar zeitweise sonnig werden.