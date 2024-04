Bis zu 5,50 Euro pro Schale Warum Erdbeeren aus Düsseldorf vier Mal teuer sind als spanische

Ähnlich wie in einem Botanischen Garten ist es im Glasgewächshaus der Familie van der Wingen in Hamm leicht schwülwarm: 18 Grad Temperatur, der Geruch von feuchter Erde liegt in der Luft und man schaut auf ein Meer aus Grün. An einigen Stellen gibt es rote Flecken, die durch das Grün hervorblitzen.