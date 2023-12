Zum ersten Mal in Lörick Der jüngste Weihnachtsmarkt Düsseldorfs

Zum ersten Mal in der Geschichte des Stadtteils gab es am Mittwoch in Lörick einen Weihnachtsmarkt, und der kam bei den zahlreichen Besuchern richtig gut an. „Ich finde er ist etwas ganz Besonderes, weil er nur an einem Tag stattfindet und aus viel Engagement entstanden ist“, meinte Birgit Rademacher, die aus Kaiserswerth zu dem kleinen Markt gekommen war. „Es ist super, dass das gemacht wird“, fand auch Anneke van Zuethem, die voll des Lobes für die Organisatoren war. „Die denken sich was aus und machen es dann auch. Und der Termin ist gut durchdacht“, ergänzte sie. Denn es sei der letzte Schultag und den könne man mit so einer Feier bestens beenden, sagte die Mutter.