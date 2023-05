Entscheidung gefallen So sieht die Zukunft von Hoffmann bei Fortuna aus

Hamburg · Fortuna wird durch das 0:0 beim FC St. Pauli die letzte Chance im Aufstiegsrennen verpasst haben. Doch Kapitän Andre Hoffmann sieht eine Weiterentwicklung der Mannschaft und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Was er über seine Perspektive in Düsseldorf sagt.

14.05.2023, 07:02 Uhr

26 Bilder So kommentieren die Fortunen das Spiel auf St. Pauli 26 Bilder Foto: Christof Wolff

Andre Hoffmann versucht, das Erlebte einigermaßen nüchtern einzuordnen. „In der ersten Halbzeit war das keine gute Leistung von uns. In der zweiten dagegen schon“, sagt er. „Jetzt ist schon irgendwo Ernüchterung da, weil wir es nicht geschafft haben, den Druck noch einmal zu erhöhen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir mit dem Ball nicht sauber genug waren, da waren zu viele einfache Ballverluste dabei. So ist es schwer, hier zu gewinnen.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: So kommentieren die Fortunen das Spiel auf St. Pauli