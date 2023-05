Dostojewskij in Düsseldorf uraufgeführt Ein bisschen Schuld und Sühne

Würde man dieses Stück nur ansatzweise ernstnehmen, wäre es nur halb so lustig. Darum kann auch kaum die Rede sein von Schuld und Sühne. Weil: Wo Fjodor M. Dostojewskij draufsteht, ist in diesem Stück kaum Dostojewskij drin. Vor allem nicht, wenn sich Regisseurin Barbara Bürk und ihr schauspielernde Kollege Clemens Sienknecht dieses alten Stoffes freihändig annehmen. Inzwischen sind die beiden ja so etwas wie das Dreamteam des gehobenen Theaterklamauks und zugleich die Schreckgespenster klassischer Literatur. Effie Briest haben sich die zwei schon vorgeknöpft, auch Anna Karenina, Onkel Wanja, die Nibelungen gar. Und jetzt hat es in Düsseldorf den wehrlosen, weil bereits 1881 verstorbenen Dostojewskij erwischt.