Düsseldorf und Israel Ein fades Gefühl zum Jahresende

Die Landeshauptstadt hat mit 6800 Mitgliedern die drittgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland. Schon von daher hätte eine besondere Solidarität mit Israel nach der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober in Düsseldorf spürbar sein müssen. Das aber war nicht der Fall. Es gab zwar bewegende Zusammenkünfte mit ein paar hundert Menschen am Rathaus, am Rheinufer oder vor der Jüdischen Gemeinde. Aber während pro Palästina bis zu 17.000 Menschen durch die Straßen der Stadt zogen, waren es pro Israel bis zu – nach oben aufgerundet – 2000 Personen. Zwischenzeitliche Überlegungen in der Stadtgesellschaft, einen großen Umzug zu organisieren, verliefen im Sande.