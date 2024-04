La Fleur performen im FFT den Fußballtanz zur EM Tanzen wie ein Fußballer

Sie trippeln, grätschen, springen, dribbeln und wirbeln durch die Luft. Wenn Fußballerinnen und Fußballer sich besonders grazil auf dem Spielfeld bewegen, sieht es beinahe so aus, als würden sie tanzen. Für viele junge Menschen an der Elfenbeinküste sind das Coole Moves und übernehmen das, was sie bei ihren kickenden Idolen sehen in ihre eigenen Bewegungsabläufe beim Streetdance Stil Coupé Décalé. Dieser Mix firmiert unter „Konami“, eigentlich der Name eines japanischen Videogameherstellers.