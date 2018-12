Folgen der Air-Berlin-Pleite: Deutlich weniger Passagiere am Flughafen Düsseldorf

Deutlich weniger Passagiere am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorfs Flughafen ist der drittgrößte in Deutschland. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Düsseldorf verliert fast sechs Prozent an Reisenden, Köln gewinnt.

Die Pleite von Air Berlin Ende 2017 hat den Airport Düsseldorf härter getroffen, als viele Beobachter erwarteten. Von Anfang Januar bis Ende September 2018 ging die Zahl der abgeflogenen Passagiere am größten Flughafen von NRW um 5,7 Prozent auf 9,16 Millionen zurück. Das gab IT.NRW als Statistisches Landesamt bekannt.

Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Reisenden in Köln-Bonn mit der weniger starken Fixierung auf Air Berlin um 5,4 Prozent auf 5,02 Millionen Personen. In Dortmund als drittgrößtem Airport von NRW sprang die Zahl der Reisenden um 14,2 Prozent auf 850.000, in Münster um 4,3 Prozent auf 390.000.