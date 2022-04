Blick nach oben : Borussias Hofmann will es im Saisonfinale noch mal wissen

Foto: dpa/Daniel Karmann 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Köln aussehen

Mönchengladbach Jonas Hofmann ist nach seiner Verletzungspause zurück. Der 29-Jährige feierte in Fürth sein Comeback für Borussia Mönchengladbach. Die Marschroute für das Derby gegen den 1. FC Köln und den Rest der Saison ist für den Nationalspieler klar.

Zehn Minuten inklusive der Nachspielzeit dauerte der Einsatz von Jonas Hofmann beim 2:0 der Borussen in Fürth. Der 29-Jährige war in der 82. Spielminute für Marcus Thuram in die Partie gekommen. Kurz darauf setzte Hofmann zu einem 70-Meter-Sprint an, der erst an der Grundlinie der Fürther Hälfte endete. „Das ist einfach in mir drin. Wobei ich nach dem langen Sprint erst mal im Arsch war“, sagte Hofmann nach der Partie lachend. „Ich bin wieder zu 100 Prozent fit und deshalb steht einem Sprint nichts im Wege“, sagte Hofmann, der sich darüber freute, wieder Spielpraxis sammeln zu können.

In den Wochen zuvor hatte der Nationalspieler aufgrund eines Muskelfaserrisses zwei Spiele verpasst, eine anschließende Coronainfektion setzte ihn für eine weitere Partie außer Gefecht und verhinderte ein früheres Comeback. „Es hat sich gut angefühlt, wieder da zu sein“, sagte Hofmann.

Pünktlich vor dem Derby meldete er sich zurück, und wer ihn kennt, der weiß, dass er am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Köln liebend gerne in der Startelf stehen würde, um Borussia aktiv zu helfen, sich für die 1:4-Pleite im Hinspiel zu revanchieren. „Wir sind auf jeden Fall heiß. Die Fans haben uns nach dem Spiel in Fürth auch noch heißer gemacht. Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Ich denke, dass wir auch ein bisschen was gutzumachen haben aus dem Hinspiel. Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe für Samstag“, sagte Hofmann.

Mit acht Saisontoren führt er Borussias interne Torjägerliste gemeinsam mit Alassane Plea an. Gegen Köln könnte Adi Hütter auf beide von Beginn an setzen, möglicherweise müsste dann Breel Embolo, der in Fürth zu den unauffälligsten Gladbachern gehörte, auf die Bank. Denn Hofmann, das zeigte er bei seinem Kurzeinsatz, bringt das mit, was Hütter für sein Spiel braucht: Tempo und Tiefe, um für den Gegner vor allem im Umschaltspiel nur schwer zu stoppen zu sein.