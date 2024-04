Kritik am Airport Taxiverbände fordern Aufkündigung der Kooperation mit Uber am Düsseldorfer Flughafen

Besonders herausgehoben wird der Flughafen Düsseldorf, da dort bereits eine Vereinbarung mit Uber getroffen wurde. Die Vertreter der Taxibranche fordern nun, diese Kooperation wieder aufzukündigen. In dem Brief an Flughafenchef Lars Redeligx heißt es: „Wir appellieren dringend an Sie, sehr genau hinzusehen, an wen Sie die Verkehrsflächen an Ihrem Flughafen vergeben. Was Uber und Bolt tun, ist nicht kostengünstige Personenbeförderung, sondern illegaler taxiähnlicher Verkehr unter Missachtung zahlreicher Rechtsvorschriften und zum Schaden der Fahrer, vieler Fahrgäste, der Sozialkassen, des Fiskus und der gesamten Gesellschaft.“