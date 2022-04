Rennbahn Grafenberg : Start ins Jubiläumsjahr des Galoppsports

Der Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins, Peter Michael Endres, mit Geschäftsführerin und Andrea Höngesberg Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Galopprennen gehören zu den ältesten organisierten Sportarten des Landes – in diesem Jahr läuft die 200. Saison. Diese wurde am Sonntag mit der Kalkmann-Frühjahrs-Meile in Düsseldorf eingeläutet.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, ist zwar in Köln geboren, aber in Düsseldorf aufgewachsen. „Ich habe am Görres-Gymnasium Abitur gemacht“, verrät er. „Daher kenne ich die Galopprennbahn Grafenberg seit meiner frühesten Jugend. Es muss in den 1960er Jahren gewesen sein, als ich zum ersten Mal dort war.“ Und jetzt war er mal wieder dort – als Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen.

Auf der Galopprennbahn wurde mit der Kalkmann-Frühjahrs-Meile das bundesweit erste sogenannte Grupperennen des Rennjahres gelaufen und damit die 200. Saison des organisierten Pferderennsports eröffnet. „Der Galoppsport ist die ältes organisierte Sportart in Deutschland, wenn nicht in Europa. Am 10. August 1822, ich erinnere mich noch ganz genau, fand das erste Rennen in Doberan statt“, scherzte Vesper.

Info Rahmenprogramm beim Jubiläums-Renntag Programm Der Galoppsport wandelte sich von einem Vergnügen für Adlige in ein familientaugliches Event. So wurden den Zuschauern auf dem Grafenberg nicht nur zehn Rennen geboten, sondern sie konnten etwa auf „Mister Ed“, einem Rennpferde-Simulator, selber reiten. Die Stiftung „It’s for Kids“ und Düsseldorf Galopp organisierten eine Tombola zugunsten des Sozial-Projekts „Tier & Natur“ für Kita- und Grundschulkinder.

Das Jubiläumsjahr wird auch auf den Galopprennbahnen in Baden-Baden, beim Derby in Hamburg, erneut in Düsseldorf beim „Preis der Diana“, in Berlin-Hoppegarten und in München zelebriert. Als Schirmherrin und Festrednerin für den Auftakt war eigentlich Ursula Heinen-Esser vorgesehen gewesen, die jedoch inzwischen vom Amt als NRW-Umweltministerin zurückgetreten ist. Für sie sprang der CDU-Landtagsabgeordnete Olaf Lehne ein und ließ die Geschichte des Sports in Deutschland Revue passieren. „Im Galopprennsport wird etwas lebendig gehalten, das die Leute vor 200 Jahren genauso fasziniert hat wie heute“, sagte er.

Der Präsident des Düsseldorfer Reit- und Rennvereins, Peter M. Endres, eröffnete bei den Feierlichkeiten die neue „Torquator Tasso“-Lounge in der zweiten Etage der Haupttribüne. „Ein idealer Ort, um in Ruhe Kontakte zu pflegen und die Rennen zu verfolgen“, sagte Endres. Namensgeber der neuen Lounge ist übrigens der deutsche Vollblut-Hengst Torquator Tasso, der die 100. Austragung des Prix de l‘Arc de Triomphe gewann und daraufhin zum „Galopper des Jahres“ gewählt wurde. Das Rennen gilt als eines der wichtigsten der Welt.

Neben Vesper, Lehne und Endres waren bei dem Jubiläum auf der Rennbahn noch zahlreiche andere Gäste dabei: Unter anderem ließen sich Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Stadtwerke-Vorstand Manfred Abrahams, Breuninger-Geschäftsführer Andreas Rebbelmund, Rochusclub-Vorstand Thomas Werthmöller und Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs den vollen Renntag nicht entgehen. Andrea Höngesberg, Geschäftsführerin des Reiter- und Rennvereins, sprach später von einem Festtag des Düsseldorfer Galopprennsports: „Dafür sind wir sehr dankbar.“