Krise beim frühere Fußball-Landesligisten Rather SV vor dem Sturz in die Kreisliga

In der Gegenwart scheint zumindest ein vorzeitiger Rückzug aus der Bezirksliga vor dem 1. Mai kein Thema zu sein. Was wiederum einige Konkurrenten aufatmen lässt. Denn in einem solchen Fall würden alle Spiele mit Rather Beteiligung annulliert werden und die Teams profitieren, die im Saisonverlauf gegen das Kellerkind aus Rath Federn ließen. So wie der Tabellenführer FC Kosova beim 1:1 in Rath Anfang Dezember. Kosova wäre dann im Aufstiegsrennen mit der derzeit punktgleichen TSV Eller 04 plötzlich wieder in der Pole Position. Und auch der derzeit auf dem ersten Abstiegsrang liegende TuS Mündelheim wäre ein Nutznießer. Er hatte das Hinspiel gegen Rath verloren. Bleibt zu hoffen, dass diese Szenario nur ein theoretisches bleibt. Vor dem Auswärtsspiel am Freitag in Nievenheim fordert Cihan Yildirim seine Mannschaft auf, „Charakter zu zeigen“. Gleiches wird dann auch am 1. Mai gegen Lohausen gefordert sein. Danach hätte ein Antritt oder Nicht-Antritt des Rather SV zumindest keine Auswirkungen auf die bisher absolvierten Spiele mehr.