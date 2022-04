Neuer Studiengang : Erste Professorin für Hebammenwissenschaft an der Uni Köln

Eine Hebamme tastet den Bauch einer Frau ab, die im neunten Monat ist (Symbolbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Köln In Köln gibt es jetzt die erste Professorin für Hebammenwissenschaft. Der duale Bachelor-Studiengang ist das erste universitätsmedizinische Angebot an einer medizinischen Fakultät in Nordrhein-Westfalen.

Die Universität zu Köln hat mit Nicola Bauer die neu eingerichtete Professur für Hebammenwissenschaft an der medizinischen Fakultät besetzt. Die 59-Jährige habe damit auch die Leitung des neu gegründeten Instituts für Hebammenwissenschaft übernommen, das sie aufbauen und zusammen mit dem Bachelor-Studiengang Angewandte Hebammenwissenschaft etablieren werde, teilte die Uniklinik am Dienstag mit. Der Studiengang ist im Wintersemester 2021/22 mit 25 Studierenden an den Start gegangen.

Mit der Professur und dem Studiengang werde die Akademisierung der Gesundheitsberufe weiter vorangetrieben, erklärte Dekan Gereon Fink. Der duale Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft sei das erste universitätsmedizinische Angebot an einer medizinischen Fakultät in Nordrhein-Westfalen.

Bauer, ausgebildete Hebamme mit Berufspraxis, forsche als Professorin unter anderem in den Bereichen „Augmented Reality gestütztes Lernen in der hochschulischen Hebammenausbildung“ und digitale Hebammenbetreuung im Kontext der Corona-Pandemie, hieß es. Weitere Forschungsbereiche seien das interprofessionelle Simulationstraining von geburtshilflichen und pädiatrischen Notfallsituationen.

In der Lehre wolle Bauer Studierende der Hebammenwissenschaft mit unterschiedlichen Berufsgruppen in der Versorgung von Frauen und ihren Kindern zusammenbringen, hieß es. Auch setze sie auf eine enge Zusammenarbeit mit den Studienfächern Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Pädiatrie/Neonatologie und Pflegewissenschaft.

Bauer, geboren 1962 auf Barbados, absolvierte eine Ausbildung zur Hebamme in Berlin und arbeitete anschließen im klinischen und ambulanten Bereich. Sie studierte Pflege/Pflegemanagement an der Evangelischen Fachhochschule Berlin. Von 2002 bis 2014 hatte sie die Projektleitung der staatlich anerkannten Leitungs-Weiterbildung für Hebammen des Deutschen Hebammenverbands inne. Ab 2010 war sie Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Gesundheit Bochum. Seit 2020 war Bauer Vorsitzende des Akkreditierungsausschusses für den dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft in Bochum.

(bsch/epd)