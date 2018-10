Geiselnahme in Köln : Polizei schließt terroristischen Hintergrund nicht aus

Die Kölner Polizei hat am Montag eine Geiselnahme in einer Bahnhofsapotheke gewaltsam beendet. Zuvor gab es einen Brandanschlag in einem Restaurant. Die Polizei hält einen terroristischen Hintergrund für nicht ausgeschlossen. Von Clemens Boisserée