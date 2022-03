Johanna-Etienne-Krankenhaus Neuss : Der schön-schwere Job einer Hebamme

Neuss-Nordstadt Im Johanna-Etienne-Krankenhaus kümmert sich ein Team von Hebammen und Ärzten um werdende Mütter. Die Angebote zur Entbindung sind vielfältig und richten sich immer nach den Wünschen der Frau.

Jeden Tag vollbringen sie kleine Wunder und helfen dabei, einen neuen Menschen auf die Welt zu bringen. Viele schwangere Patientinnen schätzen die Hilfe und Begleitung einer Hebamme sehr und verlassen sich auf ihren Rat und ihre Erfahrung. Auch im Kreißsaal des Johanna-Etienne-Krankenhauses werden täglich mehrere Babys unter der Hilfe der Hebammen geboren – die gerne Einblick in ihre Arbeit manchmal schwere aber meistens schöne Arbeit geben.

Die werdenden Mütter lernen die Hebammen und Oberärzte allerdings schon früher kennen. „Unsere gemeinsame Sprechstunde findet im Kreißsaal statt“, sagt Miriam Steinhauer, die zum Hebammen-Ream gehört. „Zusammen können wir dann herausfinden, was sich die Frauen für die Geburt wünschen.“

Die Entbindungsmöglichkeiten sind vielseitig. „Jede Geburt ist verschieden“, sagt Gassen. „Manche gebären im Stehen, andere im Liegen. Wir haben aber auch die Option einer Wassergeburt. Auch diese wird gerne von den Patientinnen in Anspruch genommen.“ Während der Geburt gibt es außerdem noch weitere alternative Behandlungsmethoden, wie Akupunktur, Aromatherapie, Entspannungsbäder und Homöopathie.

Die Corona-Pandemie hat das Krankenhaus-Team gut überstanden. „Corona-bedingt sind wir gut durchgekommen“, sagt Albiez. „Vor allem vom Personal her. Zusätzlich hatten wir noch Zeitarbeitshebammen an Bord, die uns wirklich gut unterstützt haben. Dadurch konnten wir die Patientinnen immer bestens betreuen.“

Die Studentin Marie Hoffmann ist Teil der Hebammengruppe im Kreißsaal. Sie absolvierte im vorigen Jahr ein Praktikum im Kreißsaal und fühlte sich dabei so wohl, dass sie sich dazu entschied, Hebammenwissenschaft dual zu studieren und dazu im Kreißsaal zu arbeiten. „Ich wurde toll aufgenommen und war von Anfang an dabei“, sagt sie glücklich. „Obwohl ich mich noch am Anfang meines Studiums befinde, habe ich schon sehr viel gelernt und fühle mich hier im Kreißsaal sehr wohl.“