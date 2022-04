Bewerben in Rhein-Berg : Polizei informiert online über Berufs-Chancen

Bewerben in Rhein-Berg

Rhein-Berg Der Polizeiberuf ist vielfältig: Er bietet Teamarbeit, die Möglichkeit, drinnen und draußen zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu helfen sowie Spezialisierungsmöglichkeiten und Abwechslung.

Genug Gründe, ihn bei der Berufswahl in Betracht zu ziehen. Welche weiteren Aspekte zu berücksichtigen sind, darüber können sich junge Menschen am Mittwoch, 6. April, um 18 Uhr in einer Online-Beratung informieren. Mitarbeiter der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises erläutern Bewerbungsvoraussetzungen, Abläufe der Einstellungstests, Schul- und Studiengänge – darunter die Fachoberschule Polizei sowie der Bachelorstudiengang zum Polizeikommissar – und die späteren Einsatzmöglichkeiten.