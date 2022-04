Großeinsatz nach tödlichem Angriff in Köln : Hunderte Polizeikräfte durchsuchen Flüchtlingsunterkünfte in NRW

Polizisten stehen am Donnerstag vor einer Kölner Flüchtlingsunterkunft. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Anfang März wird ein Mann in Köln von etwa 30 Angreifern fast totgeprügelt. Er stirbt später in einer Klinik. Hunderte Einsatzkräfte der Polizei haben nun Unterkünfte in Köln und Wuppertal durchsucht. Bisher ohne Erfolg.

Es war ein regelrechter Gewaltexzess, den ein 37 Jahre alter Mann am Ende mit dem Leben bezahlte: Eine Gruppe von etwa 30 Angreifern lauerte dem Mann im Kölner Stadtteil Höhenberg am 10. März auf. Sie schlugen auf seinen Smart ein, zertrümmerten die Scheiben, zogen ihn aus dem Auto und fügten ihm nach Angaben der Kölner Polizei eine „Vielzahl von Schlägen und Tritten“ und mehrere Stichverletzungen zu. Die Tat geschah am helllichten Tag, Polizisten entdeckten den Schwerverletzen am Nachmittag und versorgten ihn bis zum Eintreffen eines Notarztes. In einer Klinik versuchten Ärzte das Leben des Mannes in mehreren Notoperationen zu retten, doch er starb am 28. März. Die Angreifer waren zunächst zu Fuß vom Tatort geflüchtet, dann mit mehreren Autos.

Was den Ermittlern einer Mordkommission half, waren die Aufnahmen einer Videokamera im Bereich des Tatorts. Sie zeigen das komplette Tatgeschehen. Die Ermittler werteten die Aufnahmen „akribisch aus“, wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag sagte. „Der überwiegende Teil der Beschuldigten und deren Tatbeiträge konnten anhand des Videos durch die Polizei benannt werden“, sagte Bremer. An der Identifizierung der Tatbeteiligten seien auch sogenannte Super-Recognizer beteiligt gewesen. Sie sind in der Lage, sich Gesichter ausgesprochen gut einzuprägen und diese wiedererkennen zu können. Auch bei der Auswertung des Videomaterials nach der Kölner Silvesternacht 2015/2016 hatten Super-Recognizer bei der Aufklärung geholfen.

Am frühen Donnerstagmorgen durchsuchten die Ermittler der Mordkommission mit der Hilfe von mehreren Hundert Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei nun zeitgleich sechs Kölner Wohnungen sowie Zimmer von Beschuldigten in vier Kölner Flüchtlingsunterkünften und einer Unterkunft in Wuppertal. Die Maßnahmen richteten sich vor allem gegen 18 Männer im Alter von 17 bis 60 Jahren, gegen die das Amtsgericht Köln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags angeordnet hatte. Die weiteren Tatbeteiligten sind den Ermittlern namentlich noch nicht bekannt. Um kurz nach 10 Uhr teilte Oberstaatsanwalt Bremer mit: „Bislang konnte keiner der mit Haftbefehl gesuchten 18 Beschuldigten festgenommen werden. Weder unter den Meldeanschriften noch den sonst bekannt geworden Anschriften waren Beschuldige aufhältig.“ Verschiedene Durchsuchungsmaßnahmen dauern allerdings noch an. „Die Beschuldigten werden jetzt europaweit zur Festnahme ausgeschrieben.“

Hintergrund der Tat sollen familiäre Streitigkeiten zwischen zwei aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden Großfamilien sein. Es handele sich nicht um Clans, wie Bremer sagte. Der Konflikt zwischen den Familien schwele wohl seit Jahren. „Was genau die Tat ausgelöst hat, wissen wir noch nicht.“