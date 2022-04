Großeinsatz nach Tötungsdelikt : Männer sollen 37-Jährigen in Köln tot geprügelt haben

Köln Polizisten haben bei einem Großeinsatz in NRW mehrere Wohnungen sowie Flüchtlingsunterkünfte durchsucht. Die Polizei will 18 Männer und Jugendliche im Alter von 17 bis 60 Jahren wegen „gemeinschaftlichen Totschlags" in Untersuchungshaft nehmen. Sie sollen einen Mann tot geprügelt haben.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 37-Jährigen im März hat die Polizei am Morgen in Köln und Wuppertal mehrere Wohnungen und Zimmer in Flüchtlingsunterkünften durchsucht. Ermittelt werde gegen 18 Männer im Alter zwischen 17 und 60 Jahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt sechs Wohnungen und vier Flüchtlingsunterkünfte in Köln und eine Unterkunft in Wuppertal seien durchsucht worden. Gegen die Männer sei wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags Untersuchungshaft angeordnet worden, so die Polizei.