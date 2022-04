Vorfall in Minden : Mann zieht bei Fahrkartenkontrolle Astsäge

Minden Ein junger Mann hat in einem Zug bei einer Fahrkartenkontrolle eine Astsäge gezogen. Der 22-Jährige war zwischen Porta Westfalica und Minden unterwegs. Bei einem Halt am Mindener Bahnhof versuchte er zu flüchten.

Ein 22-Jähriger hat bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Zug zwischen Porta Westfalica und Minden eine Astsäge aus seinem Rucksack gezogen und damit den Zugbegleiter bedroht. Bei einem Halt am Mindener Bahnhof am späten Mittwochabend habe der Mann dann versucht zu flüchten. Zwei Polizisten am Bahnsteig hätten den 22-Jährigen allerdings gestoppt und festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.