Joshua Glasmachers aus Nettetal : Ministerpräsident Hendrik Wüst ehrt 18-jährigen Lebensretter

Nettetal/Geldern Als sich ein junger Mann vor den Zug werfen wollte, schritt Joshua Glasmachers mit zwei Freunden beherzt ein. Für ihren Einsatz überreichte ihnen NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst jetzt die Rettungsmedaille NRW.

Am späten Nachmittag des 7. Januars 2020 befanden sich die drei jungen Männer am Bahnhof in Geldern. Während sie am Bahngleis auf den Zug Richtung Düsseldorf warteten, bemerkten sie auf dem Gleis gegenüber einen Mann, der sich auffällig verhielt. Als sich ein einfahrender Zug näherte, sprang der Mann ins Gleisbett und stellte sich dem Zug entgegen.