Ministerpräsident Wüst besucht Schule : 20 geflüchtete Kinder an jüdischem Gymnasium in Düsseldorf

20 geflüchtete Kinder an jüdischem Gymnasium in Düsseldorf

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident besuchte zunächst eine Klasse mit geflüchteten Schülern aus der Ukraine. Danach sprach er mit Neuntklässlern mit russischen sowie ukrainischen Wurzeln, die schon länger Schüler des Gymnasiums der jüdischen Gemeinde sind.

Das Albert-Einstein-Gymnasium in Rath ist eine besondere Schule. Fast alle der 255 Kinder und Jugendlichen dort haben entweder russische oder ukrainische Wurzeln. Es ist zudem das einzige jüdische Gymnasium in NRW. Seit einer Woche gibt es dort auch eine Klasse mit 20 aus der Ukraine geflüchteten Schülern. Sie sollen dort die Gelegenheit haben, anzukommen und vor allem Deutsch zu lernen. Am Freitagvormittag kam hoher Besuch auf den Pausenhof, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich angekündigt.