Vorfall in Lobberich : Feuerwehr rettet Katze bei Kellerbrand

Lobberich Verletzt wurde bei einem Kellerbrand in Nettetal-Lobberich am Sonntagabend niemand. Doch eine vermisste Katze sorgte für Aufregung.

Zu einem Kellerbrand ist der Löschzug Lobberich am Sonntagabend alarmiert worden. Dies teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte in dem Einfamilienhaus an der Straße Krüsshütt eintrafen, brannte dort eine Küche, die sich im Keller des Hauses befand. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr in dem Gebäude, diese hatten sich zuvor ins Freie gerettet. Vermisst wurde aber eine Katze.