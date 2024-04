Dichter und Verleger Dinçer Güçyeter Nettetaler mit Bundespräsident Steinmeier auf Staatsbesuch in der Türkei

Dinçer Güçyeter las beim Empfang am Montag in der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Istanbul aus seinem auf der Leipziger Buchmesse prämierten Roman „Unser Deutschlandmärchen“. In der Berichterstattung in den Medien und erst recht in den social media-Kanälen wurde kaum auf den Dichter aus Nettetal eingegangen - die NZZ aus Zürich nannte ihn. Viel größere Resonanz fand Arif Keles, Inhaber eines Berliner Döner-Imbisses. Er hatte einen 60 Kilogramm schweren tiefgefrorenen Döner-Braten im Regierungs-Airbus mitgenommen. Beim Empfang in der Sommerresidenz des Botschafters wurde der Drehspieß den Gästen angeboten, höchstpersönlich vom Bundespräsidenten angeschnitten. Die Reaktionen fielen sehr geteilt aus. Während die Gäste höflich lächelten, ging die Diskussion in den Medien los: Sie reichte von „nette Geste“ bis „einfach nur peinlich“. Die Leistung der „Gastarbeiter“-Generation lasse sich nicht auf einen Döner-Imbiss reduzieren.