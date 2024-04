Unterricht in Sprache der Nachbarn Niederländisch in der Grundschule – Nettetaler feiern in Venlo mit

Was die Lobbericher Grundschule am See schon seit einigen Jahren vorzuweisen hat, kann nun auch ihre Partnerschule, die Nova Montessori Grundschule in Venlo, von sich behaupten. Sie ist als Euregio-Profilschule zertifiziert – und zwar als erste niederländische Grundschule in der Euregio Rhein-Maas-Nord. Die Schule unterrichtet Deutsch und steht in regelmäßigem Austausch mit der Schule am See, in der die Kinder bereits ab der ersten Klasse regelmäßig in Niederländisch unterrichtet werden. Zudem arbeitet die Venloer Schule nach Angaben der Euregio auch mit dem Kindergarten Kinderreich Lobberich zusammen.