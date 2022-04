Für Kinder im Kreis Viersen : Kinder in Bewegung bringen

Marie-Christin Dieser (l.) und Andrea van Dahlen von der Kommunalen Gesundheitskonferenz mit dem Plakat für die Kindergesundheitswochen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Fledermäuse beobachten, Waldbaden, Klettern oder Streetsoccer spielen: Die Kommunale Gesundheitskonferenz hat ein buntes Programm für Kinder im Kreis Viersen zusammengestellt. Auch für Eltern gibt es Angebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

Die Corona-Pandemie hat Familien und Kindern viel abverlangt. Erhebungen zeigen: Kinder leiden vermehrt an Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Gewichtszunahmen. Die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) Kreis Viersen hat sich das seelische Wohlbefinden von Kindern im Kreis Viersen als Schwerpunkt für das Jahr 2022 gesetzt und für ihre Kindergesundheitswochen unter dem Motto „Gemeinsam statt allein“, ein buntes Programm für Kinder, deren Familien sowie Fachpersonal zusammengestellt. Ein Auszug:

Die Schönen der Nacht Bei einer Fünf-Kilometer-Nachtwanderung am 29. April und 24. Juni geht es auf die Suche nach Fledermäusen. Treffpunkt: Parkplatz gegenüber der Jugendherberge Nettetal-Hinsbeck. Das kostenlose Angebot ist für Kinder und Eltern.

Info Aufnahme weiterer Aktionen noch möglich Online Auf der Internetseite www.kreis-viersen.de/kindergesundheit können sich Interessierte über das Programm, Termine sowie Anmeldungen informieren. Aufnahme Auch während des Aktionszeitraumes nimmt die KGK noch weitere Beiträge und Aktionen auf. Interessierte Akteure können sich dazu per E-Mail an kommunale-gesundheitskonferenz@kreis-viersen.de wenden.

Waldbaden Das kostenlose Angebot ist für Kinder bis zehn Jahre ausgelegt. Erwachsene Begleitpersonen zahlen drei Euro. Es gibt mehrere Termine, Treffpunkt ist am Waldspielplatz/Gaststätte Haus Galgenvenn, Knorrstraße 77, in Nettetal-Kaldenkirchen.

Kindertheater „Henriettas Reise ins Weltall“: Das kostenlose Kindertheater findet am 6. Mai von 9 bis 9.45 Uhr und 10 bis 10.45 Uhr in der Festhalle Viersen, Hermann-Hülser-Platz 1, statt.

Familien-Bootcamp Das 60-minütige Familien-Workout findet etwa am 7. Mai um 10 Uhr am Schwingbogenpark Grefrath, Stationsstraße/Bruckhauser Straße, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt noch weitere Termine an verschiedenen Standorten.

Kindertreff Der Treff für Kinder und Jugendliche zwischen null und 18 Jahren findet an mehreren Terminen von 9 bis 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der „Treff Mitte“ in der Anne-Frank Gesamtschule, Lindenstraße 7 in Viersen.

Kindergesundheitstag Am 7. Mai von 11 bis 16 Uhr können sich Familien über viele Gesundheitsfragen informieren. Die kostenlose Veranstaltung findet im Forum Kreis Viersen, Rathausmarkt 2 in Viersen, statt.

Rein in die Natur „Runter vom Sofa! Rein in die Natur“ ist ein kostenloses Angebot für Kinder ab fünf Jahren mit Eltern. Am 14. Mai treffen sich die Teilnehmer um 15 Uhr am Parkplatz gegenüber der Jugendherberge Nettetal-Hinsbeck. Es gibt weitere Termine.

Pflasterpass Ein spielerischer Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Die kostenlose Veranstaltung findet am 16. Mai von 15.30 bis 16.30 Uhr im Forum der Kreisverwaltung Viersen am Rathausmarkt statt.

Ängste nehmen „Liebend gern erziehen“ – der kostenlose Online-Vortrag, der Unsicherheiten und Ängste nehmen soll, findet am 16. Mai von 20 bis 21.30 Uhr statt.

Kinderspieltag Der Kinderspieltag findet am 21. Mai von 9 bis 14 Uhr im „Treff Mitte“ in Viersen statt. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen null und 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Honigbienen Der Tag der Honigbienen findet am 29. Mai ab 11 Uhr für Kinder und deren Familien im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath statt. Der Eintritt in das Freilichtmuseum muss gezahlt werden.

Fit fürs Leben Ein kostenloses Online-Seminar für Eltern von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren am 30. Mai, 20 bis 21.30 Uhr.

Erste-Hilfe am Kind Das kostenlose Angebot für interessierte Eltern findet am 2. Juni um 18 Uhr im Forum der Kreisverwaltung Viersen statt.

Streetsoccer Das kostenlose Fußball-Angebot findet am 8., 9. und 10. Juni von 14 bis 18 Uhr für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an der Sankt-Michael-Straße in Schwalmtal statt. Zusätzlich gibt es am 9. und 10. Juni ein Kletterangebot.

Fit mit dem Skillcourt findet am 11. Juni ab 9 Uhr bei Bobbels Sport und Freizeit, Weihersfeld 32 in Brüggen, statt. Das Angebot ist kostenlos und für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet.

Sommerferien-Aktion Spiel und Spaß gibts am 29. Juni und 3. August von 10 bis 14 Uhr für Familien auf der Wiese hinter der Dechant-Stroux-Straße 11 in Viersen-Rahser.

Wasserspiele Über Wasserspiele dürfen sich am 3. Juli und 4. Juli sowie 8. August, ab 15 und 16 Uhr, Kinder zwischen drei bis fünf Jahren im Hallenbad Brüggen, Hochstraße 33, freuen.

Fahrradtag Der Fahrradtag findet am 13. August ab 10 Uhr statt. Alle interessierten Familien treffen sich bei Edeka Zielke in Viersen-Dülken. Es gibt drei Touren.