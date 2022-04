Ausbildungsmarkt mit positiven Zahlen : Handwerk als Alternative zum Studium

In den Räumen der Dimension-Polyant GmbH in Kempen wurde die Halbjahresbilanz im Ausbildungsmarkt präsentiert. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Die Agentur für Arbeit präsentiert die Halbjahresbilanz zum Ausbildungsmarkt. Diese gibt Hoffnung auf eine Wiederbelebung nach zwei Corona-Jahren. Warum eine Ausbildung im Handwerk empfohlen wird.

Zwei Jahre Corona-Pandemie – das habe auch den Ausbildungsmarkt durchgeschüttelt. Nun sei aber wieder eine positive Dynamik zu erkennen, erklärte Torsten Withake, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen. Bei seinem Besuch beim Segeltuchhersteller Dimension-Polyant in Kempen-St. Hubert stellte er zusammen mit Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Krefeld, die Halbjahresbilanz am Ausbildungsmarkt vor. „Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber investieren mit Blick in die Zukunft verstärkt in die Ausbildung“, erklärte Withake.

Bei der Präsentation der Lage auf dem Ausbildungsmarkt waren auch Kirsten Wittke-Lemm, Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft, IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz, Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos), sein erster Stellvertreter Hans-Peter van der Bloemen (CDU) und Uwe Stein, Geschäftsführer der Dimension-Polyant GmbH, vor Ort. Alle betonten, dass die Schule grundsätzlich eine fundamentale Bedeutung für die spätere Ausbildung habe. Ein wichtiger Baustein sei hier die Möglichkeit, Pratika in den Betrieben anzubieten.

Info Rückgang der Arbeitslosenzahlen Der Arbeitsmarkt insgesamt profitiert von der Frühjahrsbelebung. Die Geschäftsstelle Viersen meldet für März eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent (im Vorjahr 6,8 Prozent). Im Bezirk Krefeld/Kreis Viersen liegt die Quote bei 7,1 Prozent (im Vorjahr 8,5 Prozent).

„Wir pflegen unser Netzwerk Schule-Wirtschaft. Dabei versuchen wir zu vermitteln, welche Inhalte in der Wirtschaft erforderlich sind“, sagte Kirsten Wittke-Lemm. „Durch unsere Berufsorientierung in den Schulen knüpfen wir an die schulischen Erfolge an“, ergänzte Rainer Imkamp. Er habe großen Respekt vor Innovation und Digitalisierung in den Schulen in den vergangenen zwei Jahren. Es sei jetzt wichtig, den Markt weiter zu beleben. Eine Maßnahme sei der „StuBos on Tour“, deren Einsatz ab Ende Mai geplant sei. Gemeint sind Koordinatoren und Koordinatorinnen für die berufliche Orientierung an einer Schule. Kritisch äußerte sich Jürgen Steinmetz: „Wir beklagen schon, dass der Digitalisierungsgrad der Schulen hinsichtlich der vergangenen zwei Jahre, ich formuliere einmal positiv, Potenziale bietet.“ Die Ausstattung der Schulen und Berufsschule sei verbesserungswürdig. Hier brauche es einen Aufbruch, um den Nachwuchs zu unterstützen.

Durch die Pandemie sei der Digitalisierungsprozess weit nach vorne „geschossen“, erklärte Christoph Dellmans: „Die Plattform für Homeschooling und digitaler Unterricht in den Schule sind vorhanden.“ Gerade wegen der positiven Begleitung durch Arbeitsagentur und Lehrerschaft hätten sich eben nicht alle Schülerinnen und Schüler für ein Studium entschieden, sondern auch Gefallen an einem Beruf im Handwerk gefunden. In Elternabenden, initiiert durch der Unternehmerschaft Niederrhein, soll darauf hingewiesen werden, dass nach dem Abitur nicht nur ein Studium infrage komme. Die Gesamtschule der Stadt Kempen könne ab Mai wieder Betriebspraktika anbieten. Das sei in Corona-Zeiten nicht möglich gewesen, ergänzte Hans-Peter van der Bloemen.

„Bildung und Ausbildung dürfen in Deutschland keine Frage des Geldes sein“, betonte Uwe Stein. Es sei in diesem Zusammenhang wichtig, auch die Lehrerschaft auf ein noch höheres Niveau zu hieven. Mit Blick auf sein Unternehmen, übrigens Weltmarktführer im Bereich hochwertiger Segeltücher, betonte Stein, dass es eine Herausforderung bleibe, geeignete Fachkräfte zu finden. „Nur dann, wenn wir selbst ausbilden, können wir die Stärken unserer Nachwuchskräfte früh erkennen und fördern.“

Die Industrie- und Handelskammer zählte im Jahr 2021 4015 neue Ausbildungsverträge, immerhin ein leichtes Plus von 18 Verträgen gegenüber dem Vorjahr. Und: Dreiviertel der Ausbildungsbetriebe werden ihre Auszubildenden übernehmen, sagte Jürgen Steinmetz. 82 Prozent der Ausbildungsbetriebe werden weiter ausbilden. Dazu gewinne man weitere Betriebe. Das stimme vorsichtig optimistisch. Der erste Schritt für viele Unternehmen sei, Praktika anzubieten und so interessierte Jugendliche kennenzulernen, ergänzte Torsten Withake. So könne man ihnen die Chance auf einen Einblick in die Welt der Berufe geben.