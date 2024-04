Schulen und Kitas im Fokus So beugt Nettetal dem Eichenprozessionsspinner vor

Die Gemeinden Brüggen und Schwalmtal lassen es unter der Regie der Kreisverwaltung erledigen, Nettetal beugt in eigener Hoheit einer Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners vor. Die Raupen dieser Mottenart werden im Frühjahr aktiv und leider kann der Kontakt mit ihren Brennhaaren allergische Reaktionen hervorrufen. Wie in den Vorjahren schon beginnt das von der Stadt Nettetal beauftragte Unternehmen Baumpflege Keller daher nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich in der ersten Maiwoche mit der Behandlung von Eichenbäumen.