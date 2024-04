Beschädigtes Wegekreuz in Nettetal Wann kehrt der Herrgott zurück?

Die Franzosen haben es zu Zeiten Napoleons nicht geschafft, ein Autofahrer anno 2022 allerdings schon: Der „Schwarze Herrgott“ von Leuth wurde von seinem Platz an der Heronger Straße in Leuth gestoßen. Gottlose Franzmänner, so will es eine Überlieferung aus dem späten 19. Jahrhundert, wollten das steinerne Kreuz einst entfernen, scheiterten aber an der festen Verankerung des Herrgotts im niederrheinischen Boden.