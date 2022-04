Zur Ahndung von Rechtsverstößen : Landesmedienanstalt NRW entwickelt KI-Tool zur Aufsicht im Internet

Düsseldorf Die Künstliche Intelligenz soll bei der Ahndung von Rechtsverstößen helfen. Das Tool wurde von der Landesmedienanstalt NRW entwickelt. Mit der Anwendung soll man eine bessere Übersicht über Verstöße bekommen.

Eine von der Landesanstalt für Medien NRW entwickelte Anwendung für Künstliche Intelligenz (KI) steht seit Donnerstag bundesweit für die Ahndung von Rechtsverstößen im Internet zur Verfügung. Die KI-Lösung mit dem Namen „Kivi“ (aus KI und „Vigilante“) wurde seit Ende 2020 bei der Landesanstalt in Zusammenarbeit mit einem privaten Software- und IT-Unternehmen entwickelt und jetzt deutschlandweit ausgerollt, wie die Landesanstalt in Düsseldorf mitteilte. Die Medienanstalten könnten damit effizienter ihre Aufsichtspflicht in Sachen Kinder- und Jugendschutz sowie Schutz vor politischem Extremismus erfüllen.