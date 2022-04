Willicher und Grefrather ausgezeichnet : Ministerpräsident ehrt drei junge Retter

Willich/Grefrath Weil sie einem Mann das Leben retteten, erhielten Nino Markus Buscher (19) aus Grefrath, Joshua Glasmachers (18) aus Nettetal und Niclas Faßbender-Hunger (19) aus Willich die Rettungsmedaille des Landes.

Nino Markus Buscher (19) aus Grefrath, Joshua Glasmachers (18) aus Nettetal und Niclas Faßbender-Hunger (19) aus Willich sind von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden, da sie einen jungen Mann vor dem Tod bewahrten. Die Übergabe fand bei einer Feierstunde in Münster statt. Udo van Neer (FDP), stellvertretender Landrat des Kreises Viersen , Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Christian Pakusch (CDU), Bürgermeister von Willich, waren ebenfalls anwesend und gratulierten.

Die jungen Männer erhielten die Medaille für eine Rettungstat im Jahr 2020: Am 7. Januar befanden sie sich am Bahnhof in Geldern und bemerkten auf dem Gleis gegenüber einen Mann, der sich auffällig verhielt. Als sich ein Zug näherte, sprang der Mann ins Gleisbett und stellte sich dem Zug entgegen. Die Jugendlichen reagierten unverzüglich und zogen den Mann aus dem Gleisbett auf ihren Bahnsteig. Der Zugführer musste eine Notbremsung durchführen und kam unmittelbar danach zum Stehen. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen auf dem Bahnsteig befanden, waren die Jugendlichen die einzigen, die eingriffen.