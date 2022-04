Loks werden in Handarbeit hergestellt : Dampfbahner Leverkusen eröffnen die Fahrsaison

Leverkusen-Wiesdorf Im Stadtpark ziehen Mini-Loks samt Personenwagen ab sofort wieder ihre Runden. Am Eröffnungstag ließen sich hunderte Gäste chauffieren. Vereinsvorsitzender Hans-Joachim Kaps berichtet auch von der Arbeit, die dahinter steckt.

Zur Eröffnung der Fahrsaison am Sonntag tummelten sich große und kleine Gäste entlang der Gleise, am „Bahnsteig“ und auf den Personenwagen, die – von kraftvollen Lokomotiven gezogen – entlang der Schienen ratterten. Es war ein Spektakel, das nur wenige Spielzeuge bei Jung und Alt auslösen können. Sind die Menschen einmal durch das Fieber gepackt, sagte auch Dampfbahn-Vorsitzender Hans-Joachim Kaps, ist der Bann kaum noch zu brechen. Im Grund, bemerkte er, sind die meisten seiner Lokführer nur große Kinder – und das sei absolut positiv gemeint.

Preise Die Dampfbahnen im Stadtpark in Wiesdorf fahren wieder. An jedem ersten Sonntag im Monat von April bis Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr tuckern die Bahnen. Eine Fahrt beinhaltet zwei Runden und kostet einen Euro. Zudem stehen Fünfer- für sechs und Zehnerkarten für acht Euro zum Verkauf, die über Monate und Saisons ihre Gültigkeit behalten.

Am Sonntag fuhren zwei der so genannten Publikums-Loks hunderte Personen. Es gibt zwar noch eine Dritte, die aber befindet sich derzeit in der Werkstatt. So klein die Lokomotiven sein mögen, so viel Kraft steckt in ihnen,. Kaps berichtete: „Zwei Tonnen ziehen die locker.“ Eine beeindruckende Zahl.