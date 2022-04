Aids-Programm der UN : Unaids eröffnet Büro in Bonn

Das Aids-Programm der Vereinten Nationen eröffnet ein neues Büro in Bonn (Symbolbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Bonn Das Aids-Programm der Vereinten Nationen wird ein Büro in Bonn eröffnen. Das Büro soll Mitte des Jahres seine Arbeit aufnehmen. Rund 45 Unaids-Angestellte sollen am Standort Bonn im Management, in der Kommunikationstechnologie und anderen Bereichen tätig werden.

Das Aids-Programm der Vereinten Nationen (Unaids) wird mit Unterstützung der Bundesregierung ein Büro in Bonn eröffnen. Das Büro solle Mitte des Jahres seine Arbeit aufnehmen, teilte Unaids am Donnerstag in Genf mit. Hauptsitz des Programmes ist Genf.

Rund 45 Unaids-Angestellte sollen am Standort Bonn im Management, in der Kommunikationstechnologie und anderen Bereichen tätig werden. Die Eröffnung des Büros sei Teil einer Strategie zu einer globalen Verteilung der Aufgaben des Hilfsprogramms, das den internationalen Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids führt.

Unaids vergrößere damit die Präsenz von Büros und Einrichtungen der Vereinten Nationen in der früheren Hauptstadt der Bundesrepublik. In Bonn hat etwa das Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention seinen Sitz.



