Erfolgreicher Testbetrieb : Künstliche Intelligenz gegen Internet-Hetze

Düsseldorf Die Landesmedienanstalt NRW hat mit einer KI-basierten Software deutlich mehr strafbare Inhalte im Internet herausgefiltert. Damit steigt das Risiko für Täter, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das System wird bald bundesweit eingesetzt.

Die Landesmedienanstalt NRW will den Kampf gegen Hass und Extremismus im Internet durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich intensivieren. Am Donnerstag präsentierten die Medienwächter die Ergebnisse des einjährigen Testbetriebs. Demnach ist es gelungen, die Zahl der gefundenen Verstöße mithilfe der KI deutlich zu erhöhen. Laut Tobias Schmid, Direktor der Landesmedienanstalt, filterte die KI innerhalb eines Jahres rund 20.000 potenzielle Verstöße heraus, von denen 15.000 weiter durch Experten geprüft wurden. Am Ende konnten 6700 Verstöße bestätigt und die Zahl der Strafanzeigen auf 30 pro Monat verdoppelt werden. Schmid: „Uns ist es zudem gelungen, alle Landesmedienanstalten mit der KI zu vernetzen, so dass wir bundesweit aufeinander abgestimmt nach Medienverstößen suchen können.“