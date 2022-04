Energie sparen in Heiligenhaus : Fragenkatalog zum Klimaschutz in städtischen Gebäuden

Heiligenhaus Ein Fragenkatalog wird zum Fall für den Immobilienausschuss, der am kommenden Donnerstag, 7. April, in der Aula tagt. Erwünscht: eine Bestandsaufnahme.

Der Hintergrund dieser Fragen: Die SPD-Fraktion sieht es zur Erreichung der Klimaziele und zum klimafreundlichen Wohnen in Heiligenhaus als erforderlich an, dass Bestandsgebäude nachhaltig instandgehalten werden. Daher sollten alle Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten sowohl digital als auch durch persönliche Beratung in Betracht gezogen werden. Die SPD nennt Daten: „Denn in der Tat sind die Zahlen rund um den CO 2 -Ausstoß und Energieverbrauch iim Gebäudebereich bedeutsam“, heißt es dazu in der Begründung des Antrags für den Ausschuss.