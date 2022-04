Prozess in Duisburg wegen Affen-Diebstahls : Zollfahnderin sieht illegale Zucht und Tierquälerei

Prozess in Duisburg wegen Affen-Diebstahls

Update Krefeld/Duisburg In Duisburg beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer. Ihnen wird der Diebstahl von drei streng geschützten Affen aus dem Krefelder Zoo sowie Tierquälerei vorgeworfen. Die Tiere waren vor sieben Jahren gestohlen worden.

Teils seien die Tiere nicht richtig versorgt und gefüttert worden, so dass mehrere starben. Ein Affe sei in einem Außengehege erfroren. Der 69-jährige habe einigen Affen Identifikationstransponder unsachgemäß und ohne ausreichende Betäubung herausoperiert. Dabei hätten sie vor Schmerzen geschrien.

Er habe außerdem einen am Donnerstag ebenfalls angeklagten 39-jährigen Bekannten beauftragt, Affen in mehreren Zoos - unter anderem in Krefeld - zu stehlen. Zudem habe er bei der Stadt Oberhausen mit falschen Angaben unzutreffende Vermarktungsbescheinigungen für die streng geschützten Affen bekommen.