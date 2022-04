Tierische Osterferien : Frühlingserwachen in den Zoos von NRW

Nachwuchs im Duisburger Zoo: Die Dahomey-Zwergrinder Mario und Luigi wurden im März geboren und erkunden seit Kurzem ihr Gehege. Foto: Zoo Duisburg

Düsseldorf Die Zoos in NRW sind in den Ferien ein Anlaufpunkt für viele Familien. Neben bekannten Attraktionen gibt es in der Osterzeit vielerorts Nachwuchs zu beobachten. Ein Überblick der Angebote und Corona-Regelungen.

Von Julia Stratmann

Im Zoo Duisburg gibt es rund 9000 Tiere aus mehr als 400 Arten zu beobachten: von den verschiedenen Haustierarten auf dem Bauernhof über bunte Fische im Aquarium bis hin zu tobende Primaten auf der Lemuren-Insel. Für Aufsehen dürfte derzeit jedoch der Nachwuchs im Streichelzoo sorgen. Dort sind im März die zwei Dahomey-Zwergrinder Mario und Luigi zur Welt gekommen, die nun über die Außenanlage toben. Zudem bietet der Zoo Erlebnisangebote für alle, die das Erwachen der Tiere erleben wollen oder Interesse an einer abendlichen Safari durch den Zoo haben.

Der Streichelzoo und sämtliche Tierhäuser sind geöffnet. Lediglich der Chinesische Garten, das Rio Negro sowie das Raubtierhaus sind aufgrund von technischen Arbeiten zurzeit geschlossen. Für den Zoo gilt die 3G-Regelung. Außerdem ist das Tragen einer Maske in den Tierhäusern, dem Delfinarium, auf den begehbaren Tieranlagen und in den übrigen Innenräumen weiterhin verpflichtend.

Eintrittskarten sind an der Tageskassen von 9 bis 17.30 Uhr gekauft oder online erhältlich. Der Zoo kann ausschließlich über den Haupteingang an der Mülheimer Straße besucht werden.

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, die Tierhäuser schließen um 18.30 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene ab 18 Jahren 17,50 Euro, Kinder zwischen drei und 17 Jahren 10 Euro. Familien (zwei Erwachsene mit Kind) bezahlen 43 Euro, für jedes zusätzliche Kind 9 Euro. Hunde dürfen donnerstags und freitags in den Zoo zum Preis von 5 Euro.

In der Freiflugvoliere „Aralandia“ erhalten die Gäste des Grünen Zoo Wuppertal einen Blick in die Welt der Aras, Sittiche und Flamingos. Und auch in der Freiflughalle des Zoos fliegen bunte und exotische Vögel durch die Besuchermengen. Doch auch Löwen, Elefanten und Pinguine verteilen sich über die Anlage. Rund 3500 Tiere leben im Wuppertaler Zoo – und mit dem Nachwuchs im Junior Zoo sind es gleich zwölf Tiere mehr. So viele Afrikanische Zwergziegen erkunden seit März das Gehege.

Gäste, die den Grünen Zoo Wuppertal besuchen möchten, müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Tierhäuser sind bis auf die beiden Katzenhäuser geöffnet und können mit Maske betreten werden. Das Mitbringen von Hunden in den Grünen Zoo Wuppertal ist nicht gestattet. Die Karten können an der Zoo-Kasse gekauft werden. Die vorherige Buchung eines Online-Tickets ist jedoch nach wie vor möglich.

Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, die Tierhäuser schließen um 17.15 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene ab 15 Jahren 18,50 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 1,70 Euro.

Der Zoo Köln umfasst ein Gelände von mehr als 20 Hektar, auf dem rund 11.800 Tiere aus über 850 Arten leben. Den besten Überblick verschafft man sich laut Zoo-Vorstand im Riesenrad: In 55 Meter Höhe können die Besucher nicht nur den Dom entdecken, sondern auch den Elefantenpark, den Pavianfelsen, das Urwaldhaus und weitere Tierlandschaften. Beim Blick in das Trampeltiergehege mag dem ein oder anderen ein auffällig weißes Jungtier ins Auge fallen. Das ist Kasper, der jüngste Kamel-Nachwuchs.

An Ostern stehen jedoch andere Tiere im Mittelpunkt des Kölner Zoos: Vom 15. bis 18. April dreht sich im Osterdorf Lampeshausen mit den Küken und Kaninchen vom Clemenshof alles rund ums Ei.

Tickets können an der Kasse bis 17.30 Uhr oder im Vorverkauf online erworben werden. Hunde dürfen nicht mit in den Zoo genommen werden. Die 3G-Regelung und die Maskenpflicht in den Tierhäusern entfallen. Das Regenwaldhaus muss derzeit jedoch noch geschlossen bleiben.

Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, die Tierhäuser schließen um 17.45 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 23 Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre 11 Euro (bis drei Jahre kostenfrei).

Die Besucher des Zoo Krefelds brauchen gute Augen, wenn sie sich im Schmetterlingsdschungel auf die Suche nach den Faltern machen. Bis zu 200 farbenfrohe Schmetterlinge umschwirren die Besucher in der tropischen Anlage. Gute Augen braucht man auch im Regenwaldhaus, wenn man das Faultierjunge Kalle entdecken will. Der sonnt sich dem Zoo zufolge tagsüber nämlich gerne mit seiner Mutter Trine auf dem Netz der Anakonda-Anlage. Aktiv werden diese Tiere erst mit der Dämmerung, was Besucher bei der Nachtsafari des Zoos beobachten können. Mehr Trubel gibt es in den weiteren Tierwelten mit insgesamt circa 1000 Bewohnern, wie zum Beispiel im Gorillagarten oder in der Erdmännchen Lodge.

Im Zoo Krefeld muss kein 3G-Nachweis mehr vorgelegt werden, die Maskenpflicht in den Häusern wird jedoch beibehalten. Eintrittskarten gibt es an den Kassen bis 17.30 Uhr oder online zu kaufen.

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, letzter Einlass und Schließung der Tierhäuser um 17.30 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 13,50 Euro, Kinder ab drei 7,50 Euro. Familienkarten ab 27,50 Euro. Hunde 3 Euro.

Das Faultierjunge Kalle sonnt sich mit seiner Mutter gerne im Regenwaldhaus des Krefelder Zoos. Foto: dpa/Zoo Krefeld

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen wirbt mit einem besonderen Angebot: „Eine Weltreise an einem Tag“. Auf dem Zoogelände haben die Besucher die Möglichkeit, die Erlebniswelten Alaska, Asien und Afrika und ihre Tiere zu erkunden. Während sie von einem Boot aus Flusspferde beobachten können, begeben sie sich auf dem Abenteuerpfad durch die Bäume auf Augenhöhe mit den Orang-Utans oder fahren auf eine virtuelle Reise durch das Polarmeer. Mehr Informationen erhalten Gäste auf den Exkursionen zu Themen wie Jahreszeiten oder Liebe.

Die 3G-Regelung wurde erlassen, das Tragen einer Maske in allen geschlossenen Räumen ist aber weiterhin verpflichtend. Die Ele Lemureninsel sowie einige gastronomische Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Wer die Zoom Erlebniswelt besuchen möchte, bucht bevorzugt über den Onlineshop die Eintrittskarte.

Öffnungszeiten: 9 bis 18.30 Uhr, die Eingangstore zu den Erlebniswelten schließen um 18 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene 21,50 Euro, Kinder von vier bis zwölf Jahren 14 Euro. Familientageskarten ab 48 Euro. Hunde 6 Euro.

Im Allwetterzoo Münster gibt es neben exotischen Tierarten wie den Asiatischen Elefanten oder den Breitmaulnashörnern auch einheimische Artgenossen: Während Besucher im Westfälischen Pferdemuseum Wissenswertes über die Vierbeiner erfahren, können die Kinder im benachbarten Tier- und Pferdepark den Tieren nah kommen. Während der Ferien bietet der Zoo eine Reihe an kostenlosen Führungen, zum Beispiel zum Thema Tierkinder und Familienleben.

Der Zoobesuch ist für Geimpfte, Getestete und Genesene möglich. In den Tierhäusern besteht weiterhin die Pflicht, eine Maske zu tragen. Hunde dürfen kostenlos mitgenommen werden. Tickets sind an der Kasse bis 18 Uhr oder auf der Website des Zoos erhältlich.

Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, die Tierhäuser schließen 30 Minuten vor Zooschluss.

Eintrittspreise: Erwachsene 18,90 Euro, Kinder von drei bis 14 Jahren 10,90 Euro.

Im Aquazoo Düsseldorf tummeln sich in 140 Aquarien, Terrarien und Großanlagen eine Vielfalt an Meeres- und Wüstentieren, Süßwasser- und Tropenwaldbewohnern. Beim Rundgang durch die 25 Themenräume folgen die Besucher der Geschichte der Lebewesen: Von der Entstehung im Wasser, der Ausbreitung im Meer bis zur Besiedelung aller Lebensräume an Land. Am 13. April veranstaltet der Aquazoo von 11 bis 16 Uhr eine Oster-Rallye und -Bastelaktion. Dabei sollen nicht nur Ostereier bemalt werden, sondern auch Eier aus der ganzen Tierwelt zur Sprache kommen.

Im gesamten Gebäude ist eine Maske zu tragen. Der Aquazoo empfiehlt für den Besuch die Buchung eines Online-Tickets. Die Tageskasse ist zusätzlich geöffnet. Hunde sind in der Ausstellung nicht zugelassen.

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr.