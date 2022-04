Ab Donnerstag vor dem Amtsgericht Duisburg : Prozess wegen Affendiebstahls aus dem Zoo

Extrem seltene goldene Löwenäffchen sind in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 2015 aus dem Krefelder Zoo gestohlen worden. Foto: Hella Hallmann/Stadt Krefeld

Krefeld Ein heute 69-jähriger Mann soll 2015 in den Krefelder Zoo eingebrochen sein und drei äußerst seltene, vom Aussterben bedrohte Äffchen gestohlen haben. Nach sieben Jahren beginnt nun der Prozess, bis zu fünf Jahre Haft sind möglich.

Fast sieben Jahre nach dem Diebstahl von drei extrem seltenen Goldenen Löwenäffchen aus dem Krefelder Zoo beginnt am Donnerstag, 7. April, der Prozess. Das Verfahren am Duisburger Amtsgericht gegen den mutmaßlichen Dieb sowie seinen Komplizen und Hauptangeklagten wirft ein Schlaglicht auf eine europaweit tätige Szene krimineller Schwarzmarkt-Tierhändler. Diese verdienen gerade mit vom Aussterben bedrohten Kleintierarten viel Geld.

Die drei gestohlenen Äffchen – ein Paar und ihr weiblicher Nachwuchs – sind seit dem Diebstahl in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 2015 verschwunden. Allein den Wert des Paares schätzt die Krefelder Zoosprecherin Petra Schwinn auf 25.000 bis 30.000 Euro. Von den ausgewachsen etwa 35 Zentimeter großen und 500 Gramm schweren Kleinäffchen, die in freier Wildbahn lediglich im südöstlichen brasilianischen Regenwald vorkommen, gibt es weltweit nur noch rund 1000.

Info Affen wegen mangelnder Pflege gestorben Der Prozess wegen des Diebstahls der drei äußerst seltenen und vom Aussterben bedrohten Äffchen aus dem Krefelder Zoo startet am kommenden Donnerstag, 7. April, im Duisburger Amtsgericht, König-Heinrich-Platz 1, Sitzungssaal 91. Dem 69-jährigen Hauptangeklagten wird außerdem Tierquälerei vorgeworfen. Mehrere Affen sollen – laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft – wegen mangelnder Pflege bei ihm gestorben sein.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Diebstahl und Tierquälerei. Insgesamt seien bis zu fünf Jahre Haft möglich, sagt der Duisburger Amtsrichter Rolf Rausch. Das würde eine Bewährungsstrafe ausschließen.

Betretene Gesichter am Morgen nach der Tat: Klaus Reymer, Eva Ravagni und Zoodirektor Wolfgang Dreßen vor dem Sommerquartier, aus dem die drei Löwenäffchen gestohlen wurden. Die Tür zu dem Gehege ist aus den Angeln gerissen worden. Foto: Zoo Krefeld

Der heute 69 Jahre alte Dieb soll 2015 laut Ermittlern in der Nacht im Zoo eine Tür aufgebrochen und die drei Äffchen aus ihrer Sommeranlage gestohlen haben. Die Tiere sind mit Transpondern zur Identifizierung gekennzeichnet, die in den Schultermuskel gespritzt werden. Solche Chips habe der Hauptangeklagte mehreren Äffchen ohne ausreichende Betäubung herausoperiert und die Wunden dann auch noch unfachmännisch versorgt, so die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Die weltweit geringen Bestände von bedrohten Arten wie den Löwenaffen würden mit Nachzuchten aus Zoos aufgefüllt, erklärt der Geschäftsführer des Verbandes der zoologischen Gärten (VdZ), Volker Homes. Deshalb wiege der Rückschlag für das Zuchtprogramm sogar noch viel schwerer als der monetäre Verlust. „Das sind in der Regel Auftragsdiebstähle mit hoher krimineller Energie“, sagt Homes. Laut Anklage soll der 69-Jährige nicht nur in den Diebstahl der drei Äffchen verwickelt sein. Er soll unter anderem noch weitere Tiere illegal gehalten und dabei so schlecht gepflegt haben, dass mehrere von ihnen dadurch eingegangen sein sollen.

Legal kaufen und verkaufen kann man die äußerst seltenen und geschützten Tiere in der EU in der Regel nicht – in Ausnahmefällen stellen zuständige Naturschutzbehörden sogenannte Vermarktungsbescheinigungen aus. Solche Bescheinigungen soll der Hauptangeklagte bei einer Behörde in Oberhausen mit falschen Angaben für vier Äffchen beantragt und tatsächlich erhalten haben.

Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Ermittler nicht zuletzt durch die intensiven Nachforschungen des Krefelder Zoodirektors Wolfgang Dreßen. „Ich habe mich 2015/16 intensiv mit privaten Haltern in Verbindung gesetzt, die ich als Zoomensch vormals gar nicht kannte, und bin zig Hinweisen aus der „Szene“ nachgegangen“, berichtet der Experte aus der Seidenstadt. Eine lange Mail eines mutmaßlichen Szenemitglieds an ihn habe schließlich den Durchbruch gebracht. Mit den Informationen sei der Fall „Puzzleteil für Puzzleteil“ durch intensive Zusammenarbeit mit Zoll und Bundesamt für Naturschutz aufgeklärt worden. Auch bei einer Razzia in der illegalen Szene habe der Zoodirektor mitgemacht, um seinen Sachverstand beizusteuern, sagt Zoosprecherin Petra Schwinn.

Ob „seine“ drei Löwenäffchen noch leben, weiß Dreßen bis heute nicht. „Ich gehe davon aus, dass die Tiere sofort weiterverkauft wurden“, sagt er. Dann könnten alle drei Tiere oder zumindest das Nachwuchsweibchen noch leben, denn Löwenäffchen werden 15 bis 18 Jahre alt.