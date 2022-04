Hilfe für die Ukraine : Duisburger spenden für Leidende in Odessa

Duisburg Die Stadt Duisburg rief mit Hilfe der Duisburger Hafen AG, dem MSV Duisburg und seinen Fans, wie auch dem Fanclub Innenhafen zu einer Spendenaktion auf. Es gab eine große Resonanz.

Insgesamt 30 Paletten an Spenden wurden an der MSV Arena gesammelt und von 15 freiwilligen Helfern verpackt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Weitergeleitet wurden die Spenden anschließend von der Feuerwehr an die Duisburger Hafen AG, welche sich nun um die Weiterverschiffung kümmern wird.