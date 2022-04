Großeinsatz gegen Schwarzarbeit : Zoll kontrolliert 135 Friseure in Köln und Umgebung

Köln Der Zoll hat 135 Friseure in Köln und Umgebung kontrolliert. Die Beamten überprüften insbesondere die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten. Die Aktion war Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung.

135 Friseursalons und Barbershops sowie die dort beschäftigten 340 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind am Dienstag vom Zoll in Köln und Umgebung kontrolliert worden. Neben Geschäften in Köln (69) seien auch Betriebe in Bonn (7), Leverkusen (12), dem Rhein-Sieg-Kreis (14), dem Rhein-Erft-Kreis (19) und dem Oberbergischen Kreis (14) von 85 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Köln überprüft worden.