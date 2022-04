Psychische Erkrankung : Wipperfürther ersticht nach Streit seine Ehefrau

Wipperfürth Eine Kölner Mordkommission ermittelt im Fall eines Tötungsdelikts in der Hansestadt. Der Täter soll aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sein.

Ein 63 Jahre alter Wipperfürther steht im Verdacht, am Montagmittag seine zwei Jahre jüngere Ehefrau getötet zu haben. Wie die Polizei Köln mitteilt, soll er sie nach einem vorausgegangenen Streit mit einem Messer erstochen zu haben. Eine Angehörige, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung an der Bahnstraße der Nachbarstadt aufgehalten hatte und der 61-Jährigen zur Hilfe geeilt war, wobei sie leichte Verletzungen erlitt, hatte die Polizei und die Rettungskräfte alarmiert. Streifenpolizisten überwältigten den 63-Jährigen noch in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute und stellten das Tatwerkzeug sicher. Die Rettungskräfte versuchten zwar, die Frau zu reanimieren, konnten letztlich aber nur noch ihren Tod festgestellt werden.