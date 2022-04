Anrufwelle in Hilden : Häufung in Hilden: Polizei warnt vor falschen Polizisten

In den vergangenen Tagen haben sich Anrufe falscher Polizisten in Hilden gehäuft. Foto: dpa/Martin Gerten

Hilden Die Welle der Betrugsversuche reißt nicht ab: Am Dienstag, 5. April, verzeichnete die Polizei im Raum Hilden besonders viele Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter, erklärte ein Behördensprecher am Mittwoch.

Zumeist täuschen die Anrufer vor, dass in der näheren Umgebung Einbrecher festgenommen worden seien und nun der Verdacht bestehe, dass auch der Angerufene Opfer eines Einbruchs werden könne, so der Sprecher weiter. Die Betrüger schüren dabei laut Polizei gezielt die Angst, Opfer einer Straftat zu werden und bieten anschließend scheinheilig an, Bargeld oder Wertgegenstände in sogenannte sichere amtliche Verwahrung zu nehmen.