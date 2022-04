Tat in Wipperfürth : Ehemann soll Frau in gemeinsamer Wohnung erstochen haben

Ehemann soll Frau in gemeinsamer Wohnung erstochen haben

Tat in Wipperfürth

Die Polizei hat in Wipperfürth einen Mann festgenommen, der seine Ehefrau erstochen haben soll (Symbolbild). Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Wipperfürth Ein 63-Jähriger soll in Wipperfürth seine Ehefrau im Streit mit einem Messer in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Eine Angehörige alarmierte die Polizei. Diese nahm den Mann fest.

Ein 63-Jähriger soll in Wipperfürth bei Remscheid seine Ehefrau im Streit mit einem Messer in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Eine Angehörige, die sich zur Tatzeit am Montagmittag dort aufhielt und der 61-Jährigen zu Hilfe eilte, erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.