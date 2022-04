Attacke in Mönchengladbach : 55-Jähriger prügelt auf Ehepaar an Wohnungstür ein

DIe Polizei wusste schon seit Tagen von der Prügelattacke, machte sie aber nicht öffentlich. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Ein 55-jähriger Mann hat bereits am vergangenen Mittwoch, 30. März, um 22.20 Uhr im Stadtteil Geistenbeck ein Ehepaar angegriffen und mit Schlägen so schwer verletzt, dass die Opfer in Krankenhäusern ambulant behandelt werden mussten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, suchte der 55-Jährige das Ehepaar am Abend des 30. März an dessen Wohnung auf. Als der 55-jährige Ehemann die Tür öffnete, habe der Besucher mit einem „Schlaggegenstand“ sofort auf den Ehemann eingeschlagen, erklärte die Polizei. Die 56-jährige Frau des Angegriffenen eilte ihrem Mann zu Hilfe. Auch sie wurde geschlagen.

In welchem Verhältnis der 55-jährige Tatverdächtige und das geschädigte Ehepaar zueinanderstehen, ist laut Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Sie geht von einem privaten Konflikt als Hintergrund der Tat aus. Die Ermittlungen ließen es nach Ansicht der Polizei nicht zu, die Tat schon früher öffentlich zu machen. Auch jetzt laufen noch Ermittlungen.

Auf die Auseinandersetzung an der Wohnungstür wurden am 30. März Nachbarn aufmerksam. Sie griffen ein und hielten den Angreifer fest, bis Polizeibeamte ihn vorläufig festnahmen. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, aus denen sie nach ambulanter Behandlung noch in der Nacht wieder entlassen werden konnten. Den Angreifer nahmen die Beamten mit zur Polizeiwache. Ermittler vernahmen ihn am nächsten Tag. Danach wurde er entlassen, „da keine Haftgründe gegen ihn bestanden“, so die Polizei weiter.

(RP)